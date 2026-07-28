Сотрудники полиции раскрыли мошенническую схему жительницы Хакасии, пытавшейся незаконно присвоить выплаты за погибшего бойца СВО

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Абакану пресекли преступную деятельность 56-летней женщины, которая хотела получить государственные выплаты, положенные в случае гибели участника специальной военной операции.
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