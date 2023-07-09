Командиры и боевики «Азова», которых обменяли на Медведчука, вывезли в Турцию на самолете Абрамовича и под честное слово Эрдогана, объявились во Львове и готовы вновь убивать русских солдат.
Маски сняты: Турция враг почище Украины
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МБ
Марина Биченова
У Эрдогана скоро швы на штанах лопнут,многостульный....
Ответить
14 час.
YX
YYYYYYY XXXXXXX
А кто у нас на это способен? Нет политической воли, нас делают и будут делать и говорить с нами, как с лохами...
Ответить
1 час.
k
kraft54
зато мы честные,ха-ха-ха!!! а нужно быть коварным и мстительным.
Ответить
9 мин.
Свежие комментарии