Посольство РФ: США пытаются заставить мир забыть о бомбардировках Югославии

Посольство России в США заявило в Telegram-канале, что американская администрация пытается заставить мировое сообщество забыть о том, что Союзная Республика Югославия 25 лет назад подверглась бомбардировкам по приказу Белого дома.
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