В центре Тамбова 27 января ограничат движение транспорта

В Тамбове 27 января введут временные ограничения для водителей. Это связано с проведением мероприятий (12+) в рамках рабочей поездки в Тамбовскую область делегации Новоайдарского муниципального округа Луганской Народной Республики.
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