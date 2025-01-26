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Новости Тамбова

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В центре Тамбова 27 января ограничат движение транспорта

В центре Тамбова 27 января ограничат движение транспорта

В Тамбове 27 января введут временные ограничения для водителей. Это связано с проведением мероприятий (12+) в рамках рабочей поездки в Тамбовскую область делегации Новоайдарского муниципального округа Луганской Народной Республики.

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