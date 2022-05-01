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Екатеринбург накрыли смог и запах гари из-за природных пожаров в Курганской области

Екатеринбург накрыли смог и запах гари из-за природных пожаров в Курганской области

Екатеринбург накрыли смог и запах гари, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области. По данным Центра управления в кризисных ситуациях регионального главка министерства, смог появился в городе из-за природных пожаров в Курганской области.

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