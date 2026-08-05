ВСУ атаковали пассажирский автобус в Горловке

ВСУ атаковали Горловку в среду, сообщил городской мэр Иван Приходько в своем канале. В его сообщении уточняется, что украинские военные нанесли удар по пассажирскому автобусу в Горловке, транспортное средство получило повреждения.
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