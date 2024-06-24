86 детей родилось в Калуге за 6 дней

За шесть дней с 17 по 22 июня в Калуге зарегистрировано рождение 46 девочек и 40 мальчиков, сообщает городской ЗАГСЗа шесть дней с 17 по 22 июня в Калуге зарегистрировано рождение 46 девочек и 40 мальчиков, сообщает городской ЗАГС.