86 детей родилось в Калуге за 6 дней

За шесть дней с 17 по 22 июня в Калуге зарегистрировано рождение 46 девочек и 40 мальчиков, сообщает городской ЗАГСЗа шесть дней с 17 по 22 июня в Калуге зарегистрировано рождение 46 девочек и 40 мальчиков, сообщает городской ЗАГС.
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