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Царьград

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ГУАП разработал нейросеть для подбора обуви по фото стопы

ГУАП разработал нейросеть для подбора обуви по фото стопы

ГУАП в Санкт-Петербурге представил новую нейросеть, способную подбирать обувь по фото стопы. Сервис оценивает параметры стопы и предлагает подходящие модели обуви из 43 доступных моделей шести известных брендов.

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