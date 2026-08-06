ГУАП разработал нейросеть для подбора обуви по фото стопы

ГУАП в Санкт-Петербурге представил новую нейросеть, способную подбирать обувь по фото стопы. Сервис оценивает параметры стопы и предлагает подходящие модели обуви из 43 доступных моделей шести известных брендов.
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