Пятибашенный гигант: именно этот монстр красуется на медали «За отвагу»

Опубликованы невероятные характеристики Т‑35 — первого серийного тяжелого танка СССРТанк Т‑35, который в 2014 году отреставрировали до ходового состояния, является первым в СССР запущенным в серийное производство «тяжем».
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