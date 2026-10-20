В ночь на 20 октября ВСУ атаковали Тамбовскую область, на одном из предприятий возник пожар. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии aif.