В ночь на 20 октября ВСУ атаковали Тамбовскую область, на одном из предприятий возник пожар. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии aif.
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