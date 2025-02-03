Аврора» проснется: кинотеатр в Краснодаре готовят к грандиозному возвращению!

В настоящее время в здании продолжаются противоаварийные работы, которые завершены на 90%. Ожидается, что к концу сентября будет получено положительное заключение государственной экспертизы на реконструкцию.
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