Сегодня, 7 августа 2026 года, на 69 году жизни перестало биться сердце Кантиновой Натальи Андреевны — удивительного человека, любящей жены, мамы и бабушки.
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Сегодня, 7 августа 2026 года, на 69 году жизни перестало биться сердце Кантиновой Натальи Андреевны — удивительного человека, любящей жены, мамы и бабушки.
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