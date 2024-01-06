ВС РФ одним выстрелом уничтожили командный пункт ВСУ

На купянском направлении с первого выстрела гаубицы Д-30 был уничтожен командный пункт ВСУ. Об отличившемся артиллерийском подразделении 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
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