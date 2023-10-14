Украинские силовики за сутки 11 раз обстреляли пять населенных пунктов ДНР

Одиннадцать ударов с применением артиллерии нанесли украинские войска по населенным пунктам Донецкой Народной Республики за минувшие сутки, 15 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.