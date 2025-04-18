Виновнику массового смертельного ДТП с автобусом вынесли приговор

Дальнобойщик с иностранным гражданством получил реальный срок Вяземский районный суд вынес приговор 38-летнему гражданину Белоруссии, который спровоцировал страшное ДТП с пассажирским автобусом, в котором погибли 3 человека, еще 10 были ранены.