Новосибирцам запретили пить сырую воду во время паводка

Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В частности, сотрудниками надзорной службы усилен лабораторный контроль за качеством питьевой воды из источников водоснабжения и разводящей сети.
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