Более 14 тыс домов остаются подтопленными в Оренбуржье

Свыше 14 тысяч жилых домов остаются подтопленными в Оренбургской области. По данным правительства, за минувшие сутки освободились свыше 2 тысяч домов и участков в 7 населенных пунктах и одном СНТ в 8 муниципалитетах.
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