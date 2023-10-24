Полковник Игнат: 90% всех целей у нас в тылу уничтожают по наводке «русских партизан»

СБУ объвила по всей Украине охоту на «путинских шпионов» Александр Ситников На фото: пуск ракеты расчетом оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в ходе специальной военной операции на Украине.
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