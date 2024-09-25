Валентина Матвиенко рассказала о планах Совета Федерации на осеннюю сессию

В частности запланировано проведение заседания Совета законодателей России На осеннюю сессию утверждён насыщенный, ёмкий план мероприятий, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время пленарного заседания верхней палаты парламента.
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