Врачи рассказали кому нельзя купаться летом

Особую осторожность следует проявлять людям с хроническими заболеваниями.Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Депздрава Москвы Андрей Тяжельников предостерег от купания в водоемах людей, которые недавно перенесли инсульт, инфаркт или операцию.