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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-судья Бурруль считает, что на Рафинье был пенальти: «Асенсио поскользнулся, опоздал и зацепил бразильца. Не вижу явной ошибки арбитра, чтобы ВАР вмешивался»

«Барселона» и «Реал» играют в финале Кубка Испании (2:2, первый экстра-тайм).  На 6-й добавленной ко второму тайму минуте при счете 2:2 вингер каталонцев Рафинья Диас упал на газон в штрафной соперника после того, как защитник Рауль Асенсио попытался в падении выбить у него мяч.

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