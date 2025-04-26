Экс-судья Бурруль считает, что на Рафинье был пенальти: «Асенсио поскользнулся, опоздал и зацепил бразильца. Не вижу явной ошибки арбитра, чтобы ВАР вмешивался»

«Барселона» и «Реал» играют в финале Кубка Испании (2:2, первый экстра-тайм). На 6-й добавленной ко второму тайму минуте при счете 2:2 вингер каталонцев Рафинья Диас упал на газон в штрафной соперника после того, как защитник Рауль Асенсио попытался в падении выбить у него мяч.