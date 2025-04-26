Экс-судья Бурруль считает, что на Рафинье был пенальти: «Асенсио поскользнулся, опоздал и зацепил бразильца. Не вижу явной ошибки арбитра, чтобы ВАР вмешивался»

«Барселона» и «Реал» играют в финале Кубка Испании (2:2, первый экстра-тайм). На 6-й добавленной ко второму тайму минуте при счете 2:2 вингер каталонцев Рафинья Диас упал на газон в штрафной соперника после того, как защитник Рауль Асенсио попытался в падении выбить у него мяч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Черчесов о ЦСКА: «Остается в медальной гонке, но бороться за чемпионство уже тяжело»
- Томас Бах: «С кончиной папы римского Франциска мы теряем большого друга и сторонника олимпийского движения»
- Алина Загитова: «Мини-отпуск закончился, сегодня выступаем в Нижнем Новгороде. Уже провела мастер-класс для бушующих чемпионов»
Свежие комментарии