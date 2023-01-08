Пиоли о 2:2 с «Ромой»: «Мы заслуживали победы и разочарованы. Игра оставила горький привкус»

Стефано Пиоли подвел итоги матча с «Ромой». «Милан» вел со счетом 2:0, но упустил победу над римским клубом (2:2) в 17-м туре Серии А, пропустив 87-й и 93-й минутах.
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