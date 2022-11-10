Военное обозрение

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Решение военных конфликтов не в ядерном оружии

Решение военных конфликтов не в ядерном оружии

Пока всякие Daily Mail обсуждают телефонный разговор Путина и Макрона, что в полной мере дает возможность СМИ поиграть на нервах населения и пофантазировать, куда и при каких обстоятельствах прилетит ядерный заряд, я хочу напомнить об оружии гораздо более выгодном и в связи с этим более эффективном, чем ядерное.

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