Решение военных конфликтов не в ядерном оружии

Пока всякие Daily Mail обсуждают телефонный разговор Путина и Макрона, что в полной мере дает возможность СМИ поиграть на нервах населения и пофантазировать, куда и при каких обстоятельствах прилетит ядерный заряд, я хочу напомнить об оружии гораздо более выгодном и в связи с этим более эффективном, чем ядерное.