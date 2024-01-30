Дело Залужного: за главкомом украинских ВС уйдет и вся его «команда» - прямиком в политику

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный готов публично озвучить свою позицию перед журналистами, если глава киевского режима Владимир Зеленский всё-таки подпишет указ о его отставке.
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