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Александр Мостовой: «Зенит» рассыплется, если Барриос уйдет. Петербуржцы не в своей тарелке на старте сезона»

Александр Мостовой: «Зенит» рассыплется, если Барриос уйдет. Петербуржцы не в своей тарелке на старте сезона»

Сообщалось, что Вильмар Барриос интересен «Ноттингем Форест». Ранее «Зенит» продал Малкома в «Аль-Хилаль» за рекордные 60 миллионов евро, также желание покинуть питерский клуб изъявил Вендел.

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