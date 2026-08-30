Путин поздравил горняков с праздником

Сотни тысяч шахтеров и ветеранов отрасли сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Полезные ископаемые, которыми природа щедро одарила Россию, остаются основой национальной экономики, подчеркнул Владимир Путин.
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