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Путин поздравил горняков с праздником

Путин поздравил горняков с праздником

Сотни тысяч шахтеров и ветеранов отрасли сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Полезные ископаемые, которыми природа щедро одарила Россию, остаются основой национальной экономики, подчеркнул Владимир Путин.

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