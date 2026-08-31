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FiNE NEWS

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Песков прокомментировал возможность проведения трехстороннего саммита по Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью информационной службе «Вести» прокомментировал сообщения о возможном проведении трехстороннего саммита по Украине с участием лидеров России, США и Украины.

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