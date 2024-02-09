Симоньян пожалела, что Карлсон не заговорил с Путиным о консервативных ценностях

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян пожалела, что американский журналист Такер Карлсон не заговорил с главой Российской Федерации Владимиром Путиным о консервативных ценностях.
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