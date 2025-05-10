Бесплатные пешеходные прогулки с гидами пройдут в 100 районах Москвы

В 2025 году проект "Мой район" расширит географию бесплатных экскурсий по столице. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, количество районов, где будут проводиться пешеходные прогулки с гидами, вырастет до 100.
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