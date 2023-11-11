Для бета-версии первого крупного патча Starfield вышло обновление с улучшениями работы DLSSСовсем недавно игроки Starfield получили возможность протестировать следующее обновление игры в преддверии ее запуска, а вчера это обновление получило новую версию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)