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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Для бета-версии первого крупного патча Starfield вышло обновление с улучшениями ...

Для бета-версии первого крупного патча Starfield вышло обновление с улучшениями ...

Для бета-версии первого крупного патча Starfield вышло обновление с улучшениями работы DLSSСовсем недавно игроки Starfield получили возможность протестировать следующее обновление игры в преддверии ее запуска, а вчера это обновление получило новую версию.

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