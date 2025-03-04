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РИА Новый день

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Как выбрать семена томатов и огурцов. Советы специалиста

Как выбрать семена томатов и огурцов. Советы специалиста

В марте начинается сезон посева помидоров и огурцов на рассаду. Председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова рассказала «Новому Дню», как свердловчанам выбрать семена сортов, подходящих под уральский климат.

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