Как выбрать семена томатов и огурцов. Советы специалиста

В марте начинается сезон посева помидоров и огурцов на рассаду. Председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова рассказала «Новому Дню», как свердловчанам выбрать семена сортов, подходящих под уральский климат.
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