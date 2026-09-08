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Volkswagen Group утверждает масштабный план «Future Plan 2030» и сокращение 50 000 рабочих мест

Volkswagen Group утверждает масштабный план «Future Plan 2030» и сокращение 50 000 рабочих мест

Наблюдательный совет немецкого автоконцерна Volkswagen Group официально утвердил самую масштабную программу реструктуризации в истории компании под названием «Future Plan 2030».

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