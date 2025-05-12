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Военное обозрение

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Аттила – Бич Божий

Аттила – Бич Божий

Он не самый симпатичный персонаж в мировой истории, жизнь которого была не очень долгой, но всё же он вошёл в историю с очень и очень длинным шлейфом! Мы знаем, когда он умер – в 453 году, а всё остальное примерно вычисляется по косвенным данным, сопоставляя сведения о возрасте его родственников, упоминания в летописях и так далее.

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