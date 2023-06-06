Ауна: Анчелотти решил остаться в «Реале», несмотря на интерес со стороны сборной Бразилии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти продолжить тренировать мадридский клуб в следующем сезоне. По информации журналиста Санти Ауна, итальянский специалист решил остаться в мадридской команде, несмотря на интерес со стороны сборной Бразилии.