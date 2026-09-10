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20 мест, где осенние коты чувствуют себя хозяевами

20 мест, где осенние коты чувствуют себя хозяевами

С приходом холодов пушистые любимцы не спешат отказываться от привычного уклада. Даже когда летняя зелень уступает место осенней листве, а в воздухе витает предчувствие первых снежинок, кошки умудряются находить себе массу интересных дел.

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