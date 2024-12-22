Движение поездов восстановили после столкновения грузовых составов в Забайкалье

ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю На Забайкальской железной дороге возобновлено движение поездов после столкновения грузовых составов на станции Бушулей, сообщили в Telegram-канале Забайкальской железной дороги.
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