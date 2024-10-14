Вильфанд спрогнозировал морозные ночи в 18 регионах России

Ночью в начале наступившей недели в Приволжском и Уральском федеральных округах температура может опускаться до -8°C, а в Якутии ночные значения прогнозируются до -11-16°C, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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