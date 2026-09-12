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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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US Open. Финал. Соболенко сыграет с Рыбакиной. Начало в 23:00 мск

Действующая чемпионка Арина Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной в финале US Open. Сетка здесь . US Open Нью-Йорк, США 30 августа – 13 сентября 2026 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 108 000 000 долларов Открытые корты, хард Финал.

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