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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Брянским рыбакам запретят ловить рыбу с 22 марта

Брянским рыбакам запретят ловить рыбу с 22 марта

За нарушение запрета действуют штрафы до 5 000 рублей для обычных граждан.С 22 марта по 1 июня в южных районах Брянской области, включая Гордеевский, Злынковский, Климовский и другие, вводится запрет на ловлю рыбы в связи с началом нереста.

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