Брянским рыбакам запретят ловить рыбу с 22 марта

За нарушение запрета действуют штрафы до 5 000 рублей для обычных граждан.С 22 марта по 1 июня в южных районах Брянской области, включая Гордеевский, Злынковский, Климовский и другие, вводится запрет на ловлю рыбы в связи с началом нереста.