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Аргументы недели

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Евросоюз затевает аферу с деньгами РФ

Евросоюз затевает аферу с деньгами РФ

Евросоюз рассматривает перевод замороженных российских активов из Бельгии в свои структуры Евросоюз затевает вывод замороженных российских активов из Бельгии в свои структуры.

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Svetlana Kuzmina

"Евросоюз затевает вывод замороженных российских активов из Бельгии в свои структуры."                                                                                                     Если Euroclear передаст российские замороженные активы из бельгийской юрисдикции в юрисдикцию ЕС без согласия российской стороны (а согласие они никогда не получат), то и отвечать за грабёж будет Бельгия и двух мнений тут быть не может. А значит, активы Euroclear Россией тоже, в худшем случае, будут конфискованы, в лучшем - заморожены.