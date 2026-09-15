Евросоюз затевает аферу с деньгами РФ

Евросоюз рассматривает перевод замороженных российских активов из Бельгии в свои структуры Евросоюз затевает вывод замороженных российских активов из Бельгии в свои структуры.
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"Евросоюз затевает вывод замороженных российских активов из Бельгии в свои структуры." Если Euroclear передаст российские замороженные активы из бельгийской юрисдикции в юрисдикцию ЕС без согласия российской стороны (а согласие они никогда не получат), то и отвечать за грабёж будет Бельгия и двух мнений тут быть не может. А значит, активы Euroclear Россией тоже, в худшем случае, будут конфискованы, в лучшем - заморожены.