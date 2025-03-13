Обнаружены следы зарождения жизни в межзвездных льдах

Ученые из Самары вместе с американскими коллегами экспериментальным путем доказали, что во льдах Млечного Пути может образовываться важное для процессов зарождения жизни вещество лактальдегид — предшественник молочной кислоты.
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