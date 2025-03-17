ДП: в Петербурге в апреле закроют сервис фуд-блогера Oblomoff "8956 Delivery"

В Петербурге с 7 апреля закроют сервис доставки суши, роллов и пиццы "8956 Delivery", совладельцами которой являются популярный фуд-блогер Олег Григорьев, более известный как Славный Друже Oblomoff, и Владимир Шершнев.
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