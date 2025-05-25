10 удивительных миниатюр, которые согрели нам сердце

Миниатюристка Брук Ротшанк из Индианы (США) создаёт крошечные рисунки предметов, животных, растений, при этом воссоздавая их настолько детально и точно, что диву даёшься — как у неё хватает терпения на такой кропотливый труд!Брук, профессиональная художница, — мама двух очаровательных деток, и, как всем мамам, ей иногда не хватало времени на большие работы.