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С нами не соскучишься!

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10 удивительных миниатюр, которые согрели нам сердце

10 удивительных миниатюр, которые согрели нам сердце

Миниатюристка Брук Ротшанк из Индианы (США) создаёт крошечные рисунки предметов, животных, растений, при этом воссоздавая их настолько детально и точно, что диву даёшься — как у неё хватает терпения на такой кропотливый труд!Брук, профессиональная художница, — мама двух очаровательных деток, и, как всем мамам, ей иногда не хватало времени на большие работы.

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