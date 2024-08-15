С Байконура стартовала ракета-носитель «Союз» с кораблем «Прогресс МС-28». Кадры показал Роскосмос. Корабль полетит по традиционной двухсуточной схеме и пристыкуется к модулю «Звезда» российского сегмента МКС утром в субботу, 17 августа.