Ученые: стресс на работе повышает риск развития проблем с сердцем

Исследователи определили два главных фактора, повышающих риск развития фибрилляции предсердий.Новое исследование, проведенное в Университете Лаваля (Канада), показало, что стресс на работе может существенно увеличить риск развития фибрилляции предсердий (AFib) — одного из самых распространенных видов аритмии, который может привести к серьезным сердечно-сосудистым заболеваниям, включая инсульт и сердечную недостаточность.