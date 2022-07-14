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FT: Как России удается продолжать СВО при непрерывной «помощи» Запада Украине?

FT: Как России удается продолжать СВО при непрерывной «помощи» Запада Украине?

Как России удается продолжать СВО при непрерывной «помощи» Запада Украине – Financial Times.Издание Financial Times озаботилось вопросом: как так получается, что при оборонном бюджете России в 66 миллиардов долларов и суммарном оборонном бюджете США и НАТО в 1,1 триллиона долларов у Запада заканчиваются вооружения и техника для передачи ее Украине, при этом Москва продолжает операцию и перемалывает всю эту неисчислимую военную помощь?Чтобы ответить на этот вопрос, изданию стоило бы изучить, КУДА идет то вооружение, которое отправляет Запад на Украину (поискать в даркнете, например).

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