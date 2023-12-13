Лавров: ОБСЕ не несёт для России никакой добавленной стоимости

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления в Совете Федерации заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) как структура по безопасности не несёт для России никакой добавленной стоимости.
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