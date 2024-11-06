Владельцы магазинов и кафе в Вашингтоне продолжают заколачивать витрины фанерой

РИА Новости сообщают, что владельцы магазинов и кафе, расположенных на центральных улицах Вашингтона, в настоящий момент продолжают готовится к возможным беспорядкам после подведения итогов президентских выборов в Соединенных Штатах Америки .
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