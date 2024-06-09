Стартовая решетка гонки Формулы 1 в Канаде. Начало трансляции – в 20:50 по мск

Стартовая решетка гонки Формулы 1 в Канаде. Начало трансляции – в 20:50 по мскGetty Images / Red Bull Content PoolТренировки и квалификация Формулы 1 в Монреале позади, впереди главное событие девятого этапа сезона-2024 – гонка, которая состоится в воскресенье.