Кто выиграл и проиграл от американских выборов в Азии? Итоги торгов четверга

Японский индекс Nikkei 225 показал наибольший рост, прибавив 2,61%. Положительную динамику поддержали протоколы заседания Банка Японии, в которых регулятор выразил готовность повысить процентные ставки только при условии ускорения инфляции и экономического роста.
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